أوضح ناصر الواصلي مستشار ممارس في إدارة الموارد البشرية، أن الاحتياط المهني هو عمل احتياطي لوظيفة أو دخل إضافي .
وقال الواصلي خلال حديثه على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية :” لابد لأي شخص سواء كان ناجح في وظيفته أو غير ناجح، أن يكون لديه الاحتياط المهني ليساعده في حال وقع في ظروف معينة .”
وأضاف:” أن جائحة كورونا كانت فرصة وابتكار لفرص الوظائف سواء كانت للمنشآت أو العاملين في فرص أكثر”، لافتًا أن الهجين الآن أصبح جزءًا منه مباشر وجزءًا عن بعد .
وتابع:” اليوم أصبح بإمكاننا العمل مع منشأتين بوظيفتين ومهارتين مختلفتين .”
#صباح_السعودية | ما مفهوم الاحتياط المهني؟ وما مدى أهميته لمستقبل الموظف؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/T8gTmVzcal
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) February 16, 2023
#صباح_السعودية | ظهرت اتجاهات مهنية جديدة، مثل نظام العمل الهجين والعمل عن بعد والاستقالة الصامتة.. ما الفرق بينهم؟ وكيف يضمن كل من المنظمة والموظف حقوقه؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/mCBLTpb8FW
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) February 16, 2023
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