أوضح ناصر الواصلي مستشار ممارس في إدارة الموارد البشرية، أن الاحتياط المهني هو عمل احتياطي لوظيفة أو دخل إضافي .

وقال الواصلي خلال حديثه على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية :” لابد لأي شخص سواء كان ناجح في وظيفته أو غير ناجح، أن يكون لديه الاحتياط المهني ليساعده في حال وقع في ظروف معينة .”

وأضاف:” أن جائحة كورونا كانت فرصة وابتكار لفرص الوظائف سواء كانت للمنشآت أو العاملين في فرص أكثر”، لافتًا أن الهجين الآن أصبح جزءًا منه مباشر وجزءًا عن بعد .

وتابع:” اليوم أصبح بإمكاننا العمل مع منشأتين بوظيفتين ومهارتين مختلفتين .”