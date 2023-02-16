كشفت منصة “مساند”، المنصة الرسمية لخدمات العمالة المنزلية، عن المطارات التي سيتم فيها استقبال العمالة المنزلية الوافدة إلى المملكة من قبل صاحب العمل.

وقالت “مساند”، أن استقبال العاملات المنزليات القادمات بتأشيرة خروج وعودة يقع تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل كامل في 7 مطارات، وهي:

-مطار الملك خالد الدولي

-مطار الملك فهد الدولي

-مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي

-مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

-مطار حائل الدولي

-مطار الأحساء الدولي

-مطار أبها الدولي

وأكدت على ضرورة التزام صاحب العمل باستقبالها من المطار مباشرة، داعية إلى التواصل معها على الرقم 920002866 للمزيد من المعلومات.