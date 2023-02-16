كشفت شركة الراجحي للنقل (الراجحي للنقليات) عن فتح التوظيف للوظائف الأمنية والإدارية بالمنطقة الشرقية (الظهران، الجبيل، الخبر).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- حارس أمن:

– الجنسية (سعودي).

– المؤهل (ثانوية عامة).

– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).

– مكان الوظيفة (مدينة الجبيل).

2- مسؤول صحة وسلامة مهنية:

– الجنسية (سعودي).

– المؤهل (جامعي).

– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).

– مكان الوظيفة (مدينة الظهران).

3- مسؤول حجوزات وتذاكر سفر:

– الجنسية (سعودي).

– المؤهل (جامعي).

– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).

– مكان الوظيفة (مدينة الخبر).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/25هـ الموافق 2023/02/16م، من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني : [email protected]