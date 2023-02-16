كشفت شركة الراجحي للنقل (الراجحي للنقليات) عن فتح التوظيف للوظائف الأمنية والإدارية بالمنطقة الشرقية (الظهران، الجبيل، الخبر).
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- حارس أمن:
– الجنسية (سعودي).
– المؤهل (ثانوية عامة).
– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).
– مكان الوظيفة (مدينة الجبيل).
2- مسؤول صحة وسلامة مهنية:
– الجنسية (سعودي).
– المؤهل (جامعي).
– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).
– مكان الوظيفة (مدينة الظهران).
3- مسؤول حجوزات وتذاكر سفر:
– الجنسية (سعودي).
– المؤهل (جامعي).
– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).
– مكان الوظيفة (مدينة الخبر).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/25هـ الموافق 2023/02/16م، من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني : [email protected]
التعليقات
اترك تعليقاً