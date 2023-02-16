في لافتة رائعة، أصر والد التوأم السيامي اليمني يوسف المليحي، على تقبيل رأس الدكتور عبدالله الربيعة بعد نجاح فصل ابنيه “سلمان وعبدالله”.

وقال المليحي: “السعودية فخر للجميع.. وأشكر قيادة المملكة والطاقم الطبي والشعب السعودي، وأشعر بفرحة عارمة، ولله الحمد والشكر، والمملكة رائدة في هذا المجال بكوادر مهنية نادرة في دولة حاضنة وراعية للأمة.” بحسب قناة الإخبارية

وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد أعلن أنه تم فصل التوأم السيامي اليمني “سلمان وعبدالله” في وقت سابق من صباح اليوم .

فيديو | والد التوأم السيامي اليمني يوسف المليحي يصرّ على تقبيل رأس الدكتور عبدالله الربيعة بعد نجاح فصل أبنائه#الإخبارية pic.twitter.com/hQKkRqLl75 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2023