اجتاح مقطع فيديو لمسن عمره 100 عام وهو يزور قبر أمه في منطقة ينبع ويلقى السلام عليها؛ مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير عن تعاطفهم مع الرجل البار بأمه داعين له بالرحمة والمغفرة

وأظهر الفيديو المسن وهو يقف أمام قبر والدته مرددا: “السلام عليكم يا أمي، الله يرحمك يا أمي”، فيما تبين أن الرجل اعتاد زيارة القبر يوميا منذ عام 1405هـ، قبل وفاته الأحد الماضي.

وكُتب على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة : “اللهم إن أبوي كان بارا بوالديه، طائعا لهما، اللهم أجزه خير الجزاء، وأجمعه بهما في الفردوس الأعلى، يارب العالمين”.