أوضح الدكتور فيصل الصائغ استشاري أنف وأذن وحنجرة الأعراض المصاحبة لضعف الحبال الصوتية والتي تستدعي زيارة الطبيب.
وقال الصائغ :” من الأعراض المصاحبة، صعوبة التنفس كذلك صدور صوت عالي أثناء التنفس وصعوبة البلع، فعند الشك يجب زيارة الطبيب المختص للفحص”
وأضاف ” ليس هناك دراسات تؤكد مدى فائدة الينسون للصوت، وشرب الزنجبيل مفيد إلا أنه يجب الإبتعاد عن تناوله حال كان هناك التهاب في الحلق ”
وعن أسباب ضعف الحبال الصوتية، قال الصايغ :” الإجهاد الصوتي سواء برفعه أو بالكلام الكثير ويكون منتشر أكثر لدى الأشخاص ذوي المهن الصوتية مثل المعنيين وأساتذة الجامعات ومدربي الدورات وغيرهم كما أن هناك أسباب أخرى نتيجة لسلوكيات خاطئة مثل التدخين وشرب الكحول”.
#صباح_السعودية | الأعراض المصاحبة لضعف الحبال الصوتية والتي تستدعي زيارة الطبيب👇. #قناة_السعودية pic.twitter.com/O1IU6IouYx
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) February 16, 2023
#صباح_السعودية | ما مدى فائدة شرب اليانسون والزنجبيل والنعناع لصحة الحبال الصوتية؟ د.فيصل الصائغ – استشاري أنف وأذن وحنجرة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/EdqDmXNFD8
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) February 16, 2023
#صباح_السعودية | ما أسباب ضعف الحبال الصوتية؟ د.فيصل الصائغ – استشاري أنف وأذن وحنجرة يُجيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/WxS2sWTKRu
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) February 16, 2023
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