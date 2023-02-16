قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق اليوم الخميس عند 10548 نقطة وبقيمة بلغت 4 مليار ريال.

وأكد أن النظرة الفنية ما زالت سلبية على المدى المتوسط والبعيد مالم تتجاوز نقاط مهمة، أما على المدى القصير “المضاربي” فلابد من العودة الأسبوع القادم والإغلاق أعلى من 10560 لكي يتجه للهدف الأعلى عند 10750.

وأضاف أنه إذا لم يحدث ذلك فأنه سوف يتراجع مرة أخرى إلى 10450 “هدف تصحيح الفيبوناتشي 0.61 على الفاصل اللحظي”، وننتظر من عندها ظهور إشارة ارتداد للسوق.