في ظل إقامة المسابقات الرياضية من الاتحاد الرياضي للجامعات، ومنها كورة قدم والتي لم يشارك في أي منها سيدات فريق اتحاد الخرج ومع ذلك لم يقفن مكتوفات الأيدي، فالنادي المعتمد من الاتحاد السعودي لكورة القدم قد أقام عدة مباريات ودّية على أرضه وخارج أرضه منها مباريات على الملعب العشبي ومباريات على الصالات الداخلية وفي كل الحالتين لم يسبق أن خسرن سيدات اتحاد الخرج على أرضهن.

وقد شهدت الأكاديمية النسائية الأولى بالخرج إقامة مباراتين ضد فريق النسور الذهبية المتواجد في دوري الدرجة الأولى النسائية وفريق سيدات الرياض الذي صعد مؤخرا للدوري الممتاز للسيدات، وفاز فريق سيدات اتحاد الخرج على النسور الذهبية بنتيجة (10-1)، كما فاز على فريق سيدات الرياض بنتيجة (4-2).

وقد أقام الفريق مباريات ودية خارج أرضه، والتي تنوعت بين فوز وخساره وتعادل مع منتخب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض.

يذكر أن الفريق يقوم حاليا بالتدريب والتجهيز لمواجهة منتخب جامعة الملك سعود في الرياض يوم السبت القادم في الساعة 12 مساءً ويسعى لخطف فوز ثمين أمامه.