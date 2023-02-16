أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الخميس، قرارا تأديبيا لإيقاف اللاعب علي الشمراني لاعب السهام بالمنتخب السعودي لمدة 16شهراً.

وأوضحت اللجنة في بيان أن الانتهاك تمثل في وجود عناصر محظورة رياضيا، في العينة التي أخذت من اللاعب.

وأضافت: “فقد تنازل اللاعب عن حقه بفتح وتحليل العينة، وقامت اللجنة بإتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع، التي عقدت بتاريخ 2022/10/06م، وتم خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذ أقوال اللاعب مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل.

وبينت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية وبناء على قرار لجنة الاستماع لقضايا المنشطات فقد أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات التالي:

-إيقاف الرياضي علي سعد الشمراني – لاعب السهام بالمنتخب السعودي عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة 16 شهراً اعتباراً من تاريخ الإيقاف المؤقت 2022/08/25 م.

-حظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية وعودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي.

ولفتت إلى ان القرار قابل للاستثناف خلال 21 يوم من تاريخ القرار.