نبهت منصة “أبشر” للحالات التي تعرقل تحديث معلومات الجواز للمقيمين عبر «أبشر أفراد».

وأضافت أنه لا يمكن للمستفيد تحديث بيانات جواز السفر الخاص به عبر الخدمة “باستثناء الكفيل المستثمر”، مؤكدة أن التحديث يتطلب أن يتم تحديث جواز سفر المستفيد من قبل الكفيل أو المفوض له فقط في حال وجود تفويض.

كما لا يمكن تحديث معلومات الجواز في حال كانت المدة المتبقية في صلاحية الجواز الحالي أكثر من 12 شهراً، أو في حال وجود مخالفات مرورية على سجل الإقامة المراد تسجيل الجواز الجديد له، أو كان المقيم مسجل بالنظام كـ«متغيب عن العمل».

ونوهت بأن خدمة “أبشرأفراد” تتيح تحديث معلومات الجواز للمستثمر نفسه، والعمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والذين تم إصدار جوازات سفر جديدة لهم من سفارة بلدانهم في السعودية أو خارجها.