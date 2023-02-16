كشف المنشد السعودي محمد الجبالي، عن إصابته بمرض خطير، تسبب في ابتعاده عن الإنشاد لمدة عامين.

وروى محمد الجبالي تفاصيل مرضه قائلًا: “من سنتين وأنا أعيش في عالم آخر يسمى عالم الابتلاء، لهذا السبب كنت بعيدًا عنكم، لأن بصراحة ما كان ودي أضايقكم أو أعطيكم أي طاقة سلبية، فأنا حمدا لله وعدت نفسي أول ما تم التشخيص من سنتين إني ما أشتكي لأي إنسان من التعب أو الألم الذي أمر فيه، وما أبي أشوف بعيون أحد نظرة الشفقة أو الحزن لأني شفتها بمصر كثيرا، فلما رجعت كنت حريصًا إني ما شوفها بعيون حد، فالله سبحانه له حكمته والشكوى له وحده”.

وأضاف الجبالي: “أحب أبشركم إني راض أتم الرضا، من أول يوم وأنا أحتسب الأجر، وعايش مع هذا الابتلاء، وأحمد الله”.

وتابع: “أتذكر قبل سنتين برمضان وأنا جالس مع الدكتور بعد ما سوالي الفحوصات كان مرة متضايق شلون يقولي خبر مرضي بالتصلب الجانبي الضموري (ALS)، الحمد لله تقبلت هالخبر وقولت للدكتور رب أعطاني الصحة 36 سنة، عيب إني أزعل لو أخذ مني أي شيء، فأنا وجسدي ملكه سبحانه وتعالى”.

واستكمل: “خلال سنتين كان التدهور مستمرا، وحاولت البحث عن علاج للمرض عن طريق تحليل المعادن والنظام الغذائي والتمارين بعدين السفر إلى مصر عند دكتور علاء حسني، اجتهد معي بمجموعة من الطرق العلاجية مثل بلازما الدم، الفوطة النارية، كايرو براكتيك، سم النحل، وتعبتهم معي وما أنسى وقفة أخوي وحبيبي سيد العطار وزوجته لمدة 6 شهور، ولكن قضاء الله وقدره باستمرار التدهور في الحالة الصحية”.

وواصل: “حاليًا أعلن أن جهازي التنفسي مو مثل أول، والقلب يعاني، والبلع جدًا صعب، وأطرافي ما أقدر أتحكم فيها، وبنفس الوقت راض وأعلم أن هذا الابتلاء هو رحمة وخير”.