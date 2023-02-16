حرصت أسرة التوأم السيامي اليمني “سلمان و عبد الله” على لقاء طفليهما عقب نجاح عملية فصلهما.

وأقبل والد الطفلين على رؤية كل منهما بعد أن تم فصلهما وبات كل منهما يرقد في سرير منفصل في مستشفى الملك عبدالله التخصصي في الرياض، وشهد اللقاء الأسرى قبلات للطفلين فيما أحاط بهما الفريق الطبي الذي يتابع حالة التوأم بعد فصلهما.

يذكر أن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله التخصصي في الرياض نجح اليوم في إجراء عملية فصل التوأم في عملية تمت على 6 مراحل.