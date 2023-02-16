أصبح لاعب كرة القدم السابق بالمنتخب علي دائي ممنوعا من السفر إلى حفل توزيع جوائز الفيفا الذي سيقام في 27 فبراير الجاري.

وأكدت تقارير إعلامية إيرانية أن اللاعب لن يتمكن من حضور الحفل بسبب حظر السفر الذي فرض عليه من قبل السلطات الإيرانية القمعية.

يذكر أن علي دائي أعرب عن تضامنه مع المحتجين خلال المظاهرات والاحتجاجات الأخيرة في إيران، التي انطلقت على خلفية مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني.

وعاقبت السلطات الإيرانية اللاعب السابق بمصادرة جواز سفره وتعرض لمختلف الضغوط ضده وضد أسرته.