تأهلت 10 أندية مباشرة إلى دور الـ16 من كأس الملك سلمان بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023 من بينها الهلال والاتحاد والنصر.

وشملت الأندية التي تأهلت للدور الـ 16 الزمالك المصري، والأهلي المصري، والترجي، والوداد، والرجاء، والسد، شباب بلوزداد الجزائري.

يذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن في وقت سابق أن تصفيات البطولة العربية ستقام في مدن أبها والباحة والطائف، وستقام بنظام تصفيات تمهيدية تعقبها نهائيات تستضيفها المملكة، وسيتنافس فيها 37 فريقاً على جوائز مالية استثنائية تصل قيمتها إلى أكثر من 10 ملايين دولار.