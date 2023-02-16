أجرى مستشفى الصحة الرياض بالرياض أول فحص لمصاب في غازي عنتاب بتركيا عبر العيادات الافتراضية.

وقام أحد أعضاء الفريق الطبي السعودي بتركيا بقياس ضغط والتقاط صورة لحالة المريض، ثم إرسالها إلى العيادة الافتراضية لتقديم التشخيص والنصيحة الطبية المناسبة لعلاج الحالة، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجه مركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة لمتضرري الزلزال .

كما شمل التوجيه تنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.