تمكنت فرق الإنقاذ التركية من إخراج فتاة من تحت أنقاض مبنى انهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا، بعد نحو 248 ساعة من وقوع الزلزال المدمر.

وأوضح أحد أعضاء فرق الإنقاذ الطبي التركية أن بوسع من هم تحت الأنقاض البقاء على قيد الحياة بشكل عام لمدة تصل إلى خمسة أيام.

وأضاف “أي شيء يتجاوز خمسة أيام يعد من المعجزات”.