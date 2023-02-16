أقدم عدد من جماهير نادي أرسنال بإلقاء مشروبات وزجاجات فارغة على البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب نادي مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم أمس، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تصرف الجماهير ردا على تصرف كيفن دي بروين تجاه الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، حيث قام الأول بدفع الثاني خلال المباراة بطريقة محرجة.

يذكر أن البعض ألقى اللوم على اللاعب في حيث انتقد آخرون المدرب مؤكدين أنه حاول إبعاد الكرة من أمام البلجيكي خارج خط التماس لتأخير هجمة لمانشستر سيتي على ملعب “الإمارات” بالعاصمة لندن.