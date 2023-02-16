كشف الكاميروني فينسنت أبو بكار مهاجم بشكتاش التركي، عن كواليس مغادرته للنصر بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وقال لاعب النصر السابق: ” عندما وصل كريستيانو، اتصل بي رودي جارسيا وأخبرني أنه يجب على أحد اللاعبين الأجانب المغادرة، إما أنا، أو ماشاريبوف أو بيتي”.

وتابع: “أخبرته أنني أريد المغادرة، وبما أن كريستيانو سيصل، فقد حان وقت الرحيل وكان من الأفضل لي أن أغادر”.

وانضم رونالدو إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وبعدها رحل أبو بكار لينتقل إلى بشكتاش التركي.