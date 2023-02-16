تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال برقية تهنئة من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعرب خلالها بخالص التهاني بمناسبة الإنجاز الكبير الذي حققه الهلال بحصوله على المركز الثاني في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022م التي أقيمت في المغرب.

وأكد “آل خليفة” على أن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز لكافة منسوبي كرة القدم الآسيوية، كما أنه يمثل تأكيذا حقيقيا للمكانة المرموقة التي يحتلها نادي الهلال على الساحة الكروية قاريا ودوليا.

وأضاف أن هذا المنجز يجسد التطور المتنامي في مستوى الكرة السعودية، ذاكرًا أن إنجاز الهلال المتميز يشكل مصدر إلهام لكافة الأندية الاسيوية الطامحة في تمثيل القارة بصورة مشرفة في المحافل الكروية العالمية.