أعربت لوالدة وجدة التوأم السيامي اليمني “سلمان وعبد الله”، عن خالص شكرهم للقيادة في المملكة بعد نجاح عملية فصلهما.

وقالت والدة التوأم: “نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والدكتور عبدالله الربيعة، مشرف مركز الملك سلمان للإغاثة”.

وكان الفريق الطبي السعودي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، مشرف مركز الملك سلمان للإغاثة، أعلن عن نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني “سلمان وعبد الله”.