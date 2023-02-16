نبه ياسر مراد، أخصائي تجميل أسنان وعلاج أمراض اللثة، إلى الأشياء التي قد تسبب تآكل عظام الفم.

وذكر أن الجراثيم هي السبب الرئيسي في تنشيط الخلايا التي تتسبب في تآكل العظام، مضيفا أن القهوة ليس لها دور رئيسي في تكوين الجراثيم بالفم، إلا أنها قد تشجع على التدخين الذي قد يسبب تأكل عظام الفم، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن نزييف اللث قد يكون أحد علامات الإصابة بالبكتريا المسببة لتأكل العظام، وفي حال عدم تشخيصها بشكل صحيح وعلاجها فقط تتفاقم المشكلة ويحدث تآكل، مشددا على الزيارة الدورية للطبيب المختص.

وأبان أن الأسباب الأخرى تشمل جفاف الفم، وإهمال مراقبة السكر، والتنفس من الفم، وبعض الأدوية، وإهمال علاج التسوس وإهمال تنظيف الأسنان أثناء وضع التقويم قد يتسبب في تورم اللثة التي تآكل العظام.

ولفت إلى أن هناك أشياء تساعد على زيادة اللعاب بالفم ، لكن من المهم معرفة المشكلة المسببة للجفاف حتى يتم معالجة الجفاف.