نبه ياسر مراد، أخصائي تجميل أسنان وعلاج أمراض اللثة، إلى الأشياء التي قد تسبب تآكل عظام الفم.

وذكر أن الجراثيم هي السبب الرئيسي في تنشيط الخلايا التي تتسبب في تآكل العظام، مضيفا أن القهوة ليس لها دور رئيسي في تكوين الجراثيم بالفم، إلا أنها قد تشجع على التدخين الذي قد يسبب تأكل عظام الفم، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن نزييف اللث قد يكون أحد علامات الإصابة بالبكتريا المسببة لتأكل العظام، وفي حال عدم تشخيصها بشكل صحيح وعلاجها فقط تتفاقم المشكلة ويحدث تآكل، مشددا على الزيارة الدورية للطبيب المختص.

وأبان أن الأسباب الأخرى تشمل جفاف الفم، وإهمال مراقبة السكر، والتنفس من الفم، وبعض الأدوية، وإهمال علاج التسوس وإهمال تنظيف الأسنان أثناء وضع التقويم قد يتسبب في تورم اللثة التي تآكل العظام.

ولفت إلى أن هناك أشياء تساعد على زيادة اللعاب بالفم ، لكن من المهم معرفة المشكلة المسببة للجفاف حتى يتم معالجة الجفاف.

أشياء كثيرة تسبب تآكل العظام بالفم .. حذار منها .. د. ياسر مراد – أخصائي تجميل أسنان وعلاج أمراض اللثة: القهوة ليس لها دور رئيسي في تكوين الجراثيم بالفم، والزيارة الدورية للطبيب المختص ضرورية #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Wx17sJxVff — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 16, 2023

د. ياسر مراد – أخصائي تجميل أسنان وعلاج أمراض اللثة: الجراثيم هي السبب الرئيس في تآكل عظام الفك وهي موجودة في مادة "البلاك" #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/XryfiYdiKe — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 16, 2023

د. ياسر مراد – أخصائي تجميل أسنان وعلاج أمراض اللثة: هناك أشياء تساعد على زيادة اللعاب بالفم ، لكن من المهم معرفة المشكلة المسببة للجفاف #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BmMJ3hLiMa — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 16, 2023

د. ياسر مراد – أخصائي تجميل أسنان وعلاج أمراض اللثة يكشف عن أصعب الحالات التي مرت عليه لتآكل عظام الفك #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/XJndXXij7H — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 16, 2023