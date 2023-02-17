كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 38044 قتيلا.

وأشار المركز الأورومتوسطي للزلازل، إلى وقوع زلزال في وسط تركيا بقوة 4.7 على مقياس ريختر، فيما قدّر بنك جي بي مورجان، أن التكاليف المباشرة للزلازل التي دمرت تركيا في وقت سابق من هذا الشهر قد تصل إلى 25 مليار دولار.

وحذر محللون في البنك من أن الضرر “يحمل آثارًا اقتصادية” ويعادل تقريبًا 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما توقع جي بي مورجان أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى إلى 8٪ في اجتماع الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن السلطات أشارت إلى مزيد من التخفيضات حتى قبل الزلازل.

وكانت تركيا وسوريا المجاورة لها قد تعرضت لهزات أرضية مدمرة في 6 فبراير، ويقدر إجمالي عدد القتلى حاليًا بنحو 41 ألف شخص، حيث تُرك الملايين في حاجة إلى مساعدات إنسانية، كما أصبح الكثير منهم بلا مأوى بعد أن دمرت آلاف المباني.