يعد للطعام دورا كبيرا في صحة الإنسان خاصة فيما يتعلق بمشكلة ارتفاع ضغط الدم فهناك بعض الأطعمة التي تسبب أثارا مدمرة ومميتة.

وذكرت تقارير، أن أبرز الأكلات والمشروبات التى يجب تجنبها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيما يجب أن يكون ملح الطعام محدودًا جدًا أو يتم تجنبه تمامًا عند التعامل مع ارتفاع ضغط الدم واستبداله بتوابل وأعشاب جديدة لاضافة نكهة الأطباق.

وأوضحت أنه عند استبدال ملح الطعام لا تسقط في فخ استبدال بعض الأشياء الضارة مثل الكاتشب وصلصة الصويا وصلصة السلطة وصلصة الباربكيو وصلصة اللحم تحتوي جميعها على الكثير من الصوديوم، بينما هناك دهون صحية يمكنك تناولها في نظامك الغذائي حتى مع ارتفاع ضغط الدم.

وأشارت إلى أن الدهون المشبعة والمتحولة والأشياء المقلية فيها الكثير من الزيوت أو اللحوم التي تحتوي على الكثير من الدهون ضارة لكل من ضغط الدم والكوليسترول، إذا كنت تستهلك الكثير من منتجات الألبان ، فانتقل إلى الأنواع قليلة الدسم وواحذر من الأجبان التي تحتوي على نسبة عالية من الملح.

ومن الضروري تجنب الأطعمة المقلية، والوجبات السريعة، والأطعمة المعلبة والمجمدة والمعالجة، والكافيين، والمشروبات الغازية.