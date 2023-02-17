كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير إدارة التسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة، أخصائي شهادات احترافية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة المشاريع، الحاسب الآلي، تقنيات التعليم، التعليم الإلكتروني، التصميم التعليم).

وأشار إلى أن بدءًا من تاريخ 16 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني