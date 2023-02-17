أوضحت شركة المياه الوطنية، عدة إرشادات للعملاء من أجل ترشيد استهلاك المياه والحد من ارتفاع فواتير الاستهلاك.

وقالت الشركة، أن تلك الإرشادات تتضمن تفعيل خدمة الحد الاستهلاكي، واستخدام أدوات الترشيد المتوفرة في الأسواق المحلية، والكشف بشكل دوري على التوصيلات الداخلية، مشددةً على أن الالتزام بها سيحد من ارتفاع الفاتورة.

وأشارت إلى أن خطوات رفع شكوى انقطاع المياه من خلال التطبيق تتضمن الدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم الضغط على أيقونة الشكاوى واختيار شكوى جديدة، ثم إمداد المياه وانقطاع المياه وبعدها يتم كتابة وصف الشكوى.