أكد لاعب الهلال السابق، البرازيلي روبرتو ريفيلينو، أنه كان يشعر بالاستياء حينما كان يرى إعلاميين فلامنغو وهم ينتقصون من نادي الهلال قبل مباراة الفريقين في كأس العالم للأندية التي انتهت بفوز الهلال وصعوده للمباراة للنهائية.

وقال ريفيلينو، في تصريحات صحافية: “كنت مستاء وأنا أشاهد إعلاميين فلامنغو وهم ينتقصون من نادي الهلال قبل المباراة، كرة القدم تطورت وهؤلاء الإعلاميين حاولوا الاستنقاص منه البعض حتى وصفه بالسخيف”.

وأضاف اللاعب البرازيلي: “سعيد جداً لفوز الهلال لأنه فريقي والأمر الآخر هو إسكات هؤلاء الإعلاميين حتى يتعلموا الاحترام”.