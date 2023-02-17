أسعار النفط تتراجع لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 2 بالمئة

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهة لتكبد خسائر أسبوعية، إذ أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية لزيادة القلق حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 84.65 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة أيضا، إلى 78.03 دولار. ويتجه الخامان لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة.