324 وظيفة شاغرة بشركة بارسونز العربية

كشفت شركة بارسونز العربية السعودية (Parsons)، عن توفر (324) وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات للعمل بمختلف المجالات والتخصصات؛ وذلك للعمل بـ ( نيوم – الرياض – جدة – الأحساء – جازان – الخبر – ينبع – حائل – تبوك) وغيرها.

وأوضحت الشركة أن مجالات العمل الوظيفية المتوفرة هي:

1- وظائف: إدارية / مالية / قانونية.

2- وظائف: هندسية / فنية / تقنية.

3- وظائف أخرى في عدة مجالات.

وأفادت بأن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدير التصميم.

(Design Manager – Dry Utilities)

2- مدير الجدولة.

(Master Schedule Manager)

3- موظف إداري.

(Administrator)

4- مدير أول للواجهة والتكامل.

(Senior Interface & Integration Manager)

5- مدير الواجهة والتكامل.

(Interface & Integration Manager)

6- مساح الكميات.

(Quantity Surveyor)

7- مهندس جودة.

(Quality Engineer)

8- مهندس بيئي أول – النفط والغاز.

(Senior Environmental Engineer – Oil & Gas)

9- مدير الجذب السياحي.

(Attractions Director)، وغيرهم

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقع شركة بارسونز الرسمي .