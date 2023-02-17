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الجمعة17 فبراير

324 وظيفة شاغرة بشركة بارسونز العربية

منذ 50 دقيقة
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كشفت شركة بارسونز العربية السعودية (Parsons)، عن توفر (324) وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات للعمل بمختلف المجالات والتخصصات؛ وذلك للعمل بـ ( نيوم – الرياض – جدة – الأحساء – جازان – الخبر – ينبع – حائل – تبوك) وغيرها.

وأوضحت الشركة أن مجالات العمل الوظيفية المتوفرة هي:
1- وظائف: إدارية / مالية / قانونية.
2- وظائف: هندسية / فنية / تقنية.
3- وظائف أخرى في عدة مجالات.

وأفادت بأن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدير التصميم.
(Design Manager – Dry Utilities)
2- مدير الجدولة.
(Master Schedule Manager)
3- موظف إداري.
(Administrator)

4- مدير أول للواجهة والتكامل.
(Senior Interface & Integration Manager)
5- مدير الواجهة والتكامل.
(Interface & Integration Manager)
6- مساح الكميات.
(Quantity Surveyor)

7- مهندس جودة.
(Quality Engineer)
8- مهندس بيئي أول – النفط والغاز.
(Senior Environmental Engineer – Oil & Gas)
9- مدير الجذب السياحي.
(Attractions Director)، وغيرهم

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقع شركة بارسونز الرسمي .

 

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