أوضح المحلل المالي بسام العبيد أن تضخم القيمة السوقية وارتفاع الأسهم بمئات الأضعاف كان مؤشراً لوجود انهيار في سوق الأسهم السعودية عام 2006
وقال العبيد :” مؤشرات الانهيار تتضمن تضخم القيمة السوقية وأسعار الأسهم إلى مئات الأضعاف، عندنا خلال سنتين فقط تضاعفت القيمة السوقية وأسعار الأسهم، كما أن مقررات الأرباح وصلت إلى أرقام خرافية”.
وأضاف ” صندوق النقد الدولي في نهاية ٢٠٠٥ حذر وأكد على السلطات في المملكة بتوخي الحذر لارتفاع كبير في سوق الأسهم ”
فيديو | المحلل المالي بسام العبيد: تضخم القيمة السوقية وارتفاع الأسهم بمئات الأضعاف.. كان مؤشراً لوجود انهيار في سوق الأسهم السعودية عام 2006#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/OrzDhhK2W0
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 16, 2023
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