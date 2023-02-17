أوضح المحلل المالي بسام العبيد أن تضخم القيمة السوقية وارتفاع الأسهم بمئات الأضعاف كان مؤشراً لوجود انهيار في سوق الأسهم السعودية عام 2006

وقال العبيد :” مؤشرات الانهيار تتضمن تضخم القيمة السوقية وأسعار الأسهم إلى مئات الأضعاف، عندنا خلال سنتين فقط تضاعفت القيمة السوقية وأسعار الأسهم، كما أن مقررات الأرباح وصلت إلى أرقام خرافية”.

وأضاف ” صندوق النقد الدولي في نهاية ٢٠٠٥ حذر وأكد على السلطات في المملكة بتوخي الحذر لارتفاع كبير في سوق الأسهم ”