أعلنت شركة الأهلي إسناد (Al Ahli Esnad)، عن فتح باب التوظيف للعمل بمجال التمويل العقاري والمبيعات في القطاع المصرفي بكافة مناطق المملكة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- موظف مبيعات
– شهادة الدبلوم فما فوق.
– خبرة 1 سنة.
– العمل ميداني و مكتبي.
– مهارات المبيعات وتسويق وإعلان، وغيرهم.
2- مستشار البيع المباشر لمنتج التمويل العقاري
– خبرة لا تقل عن 2 سنوات.
– اللباقة في الحديث ومهارة التواصل الفعال، وغيرهم.
وأفادت بأن أماكن العمل هي:
1- المنطقة الوسطى (الرياض، الخرج).
2- المنطقة الغربية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة).
3- المنطقة الشرقية (القطيف، الخفجي، الخبر، الدمام، الأحساء).
4- المنطقة الجنوبية (نجران، خميس مشيط، جازان، الباحة، أبها).
5- المنطقة الشمالية (حائل).
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع الشركة الرسمي.
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