أعلنت شركة الأهلي إسناد (Al Ahli Esnad)، عن فتح باب التوظيف للعمل بمجال التمويل العقاري والمبيعات في القطاع المصرفي بكافة مناطق المملكة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- موظف مبيعات

– شهادة الدبلوم فما فوق.

– خبرة 1 سنة.

– العمل ميداني و مكتبي.

– مهارات المبيعات وتسويق وإعلان، وغيرهم.

2- مستشار البيع المباشر لمنتج التمويل العقاري

– خبرة لا تقل عن 2 سنوات.

– اللباقة في الحديث ومهارة التواصل الفعال، وغيرهم.

وأفادت بأن أماكن العمل هي:

1- المنطقة الوسطى (الرياض، الخرج).

2- المنطقة الغربية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة).

3- المنطقة الشرقية (القطيف، الخفجي، الخبر، الدمام، الأحساء).

4- المنطقة الجنوبية (نجران، خميس مشيط، جازان، الباحة، أبها).

5- المنطقة الشمالية (حائل).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع الشركة الرسمي.