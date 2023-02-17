أكد الناقد الرياضي عبدالله فلاته، أن نادي الهلال تضرر في عدة قرارات واضحة كان من الممكن أن يُنصف فيها

وقال “فلاته “ خلال لقائه على برنامج أكشن مع وليد، عندنا سُئل هل الاتحاد من المظلومين:” لا نحب المظلومية في ⁧‫الاتحاد‬⁩، ظُلمنا في موضوع بيان النصر الذي رفعنا به ولم يحدث شيء ولم نعد للموضوع .”

وأضاف:” لا يوجد نادي ظلم مثل الاتحاد لكن صامدين ومتواجدين في المنافسة، بالإضافة إلى وجود حضور جماهيري زاهي ومدرجات ممتلئة بالمشجعين .”