أكد الناقد الرياضي عبدالله فلاته، أن نادي الهلال تضرر في عدة قرارات واضحة كان من الممكن أن يُنصف فيها
وقال “فلاته “ خلال لقائه على برنامج أكشن مع وليد، عندنا سُئل هل الاتحاد من المظلومين:” لا نحب المظلومية في الاتحاد، ظُلمنا في موضوع بيان النصر الذي رفعنا به ولم يحدث شيء ولم نعد للموضوع .”
وأضاف:” لا يوجد نادي ظلم مثل الاتحاد لكن صامدين ومتواجدين في المنافسة، بالإضافة إلى وجود حضور جماهيري زاهي ومدرجات ممتلئة بالمشجعين .”
عبدالله فلاته : لا نحب المظلومية في #الاتحاد .. ظلمنا في موضوع بيان النصر الذي رفعنا به ولم يحدث شيء ولم نعد للموضوع .. لا يوجد نادي ظلم مثل الاتحاد لكن صامدين ومتواجدين في المنافسة . @ShahidVOD#اكشن_اكسترا
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 16, 2023
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