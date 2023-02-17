بالصور.. شيفروليه تطلق بليزر 2023 الجديدة بالشرق الأوسط

تستمر شركة شيفروليه في تعزيز تواجدها داخل الشرق الأوسط، بعد طرح نسختها الجديدة بليزر موديل 2023 في عدد كبير من أسواق العرض، وتعد هذه النسخة من أبرز الطرازات الرياضية التي تقدما شيفرولية.

واتخذت السيارة التصميم الرياضي عنوان لها، بعد أن تمتعت بعجلات ألومنيوم ذات تصميم أنيق قياس 20 بوصة، بالإضافة إلى نظام عادم مزدوج، وسبويلر خلفي أعلى ناحية الزجاج.

وتستمد السيارة قوتها من محرك سعة 3600 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية بلغت 308 حصانًا، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 9 نقلات.

وتتميز السيارة بشاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع نظام صوتي ترفيهي طراز Bose Premium Speaker System، مع حزمة من تقنيات السلامة.

كما أنها تتميز بإطلالة خارجية ذات مصابيح أمامية نحيفة، مع حزمة ضوئية تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى شبكات أمامية باللون الأسود المميز، ومرايات كهربائية مزودة باشارات ضوئية، ومقصورة داخلية أنيقة.