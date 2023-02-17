ضربت هزة أرضية محافظة هاتاي جنوب تركيا، أثناء مؤتمر صحافي لوزير الزراعة التركي وحيد كيريشتي مساء الخميس.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الهزة فيما كان كيريشتي يتحدث عن زلزال السادس من فبراير مباشرة على الهواء، فيما أكمل الوزير مؤتمره بشكل طبيعي.

ويُشار إلى أن عدد ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 40 ألف قتيل، مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.

ومن الجدير بالذكر أن الخسائر المسجلة في تركيا تجعل الزلزال أكثر الكوارث الطبيعية فتكاً في تاريخها المعاصر.