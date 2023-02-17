يعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أحد أغنى لاعبي كرة القدم في العالم، ويظهر ثرائه بوضوح في السلع الفاخرة التي يقوم بشرائها، من الساعات والسيارات الخارقة والطائرات ويخوت العائلة.

ومن إحدى القطع الفاخرة التي يقوم بشرائها رونالدو، يخت ملكي، حيث يتكون يخت Azimut Grande من ألياف الكربون لتقليل الوزن وزيادة مساحة السطح.

ويبلغ طول اليخت 26.78 م وعرضه 6.59 م، كما يمتلك اليخت الفاخر 5 كبائن و 6 غرف نوم وغرفة معيشة كبيرة مع مطبخ حديث.

ويُشار إلى أن رونالدو أبحر لأول مرة على متن يخت Azimut-Grande في عام 2020 على الساحل التيراني مع زوجته وأطفاله.

ونُفذ التصميم الخارجي لليخت من قبل شركة Stefano Righini، وتم اختيار التصميم الداخلي شخصيًا من قبل السيد أشيل سالفاني ، مهندس معماري ومصمم إيطالي.

ويتميز اليخت أيضًا بنظام التوجيه المعزز الإلكتروني Optimus المصنوع بواسطة Seastar Solutions، مع التحكم في اتجاه الرياح، ويمكن لليخوت تحسين زيادة السرعة وتقليل استهلاك الوقود.

يُذكر إن كريستيانو استأجر سابقًا يخت إفريقيا مع 6 كابينة لـ 12 شخصًا، سعر استئجار هذا اليخت 239،500 دولار أمريكي / أسبوع.