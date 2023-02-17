كشفت عائلة الممثل الشهير بروس ويليس أنه تم تشخيص إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي (اضطرابات دماغية تصيب الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ).

وقالت العائلة في بيان على موقع جمعية الخرف الجبهي الصدغي إنه “منذ أن أعلنا تشخيص إصابة بروس بعدم القدرة على الكلام في ربيع عام 2022، تطورت حالته ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديداً هو الخرف الجبهي الصدغي”.

وأشارت أسرة النجم البالغ 67 عاماً إلى أن هذا المرض نادر وخطير وقاس “لم يسمع به كثيرون منا ويمكن أن يصيب أي شخص”.

ولفتت إلى أن هذا المرض النادر ليس له علاج، قائلة “مع تطور حالة بروس، نأمل أن يركز أي اهتمام إعلامي على تسليط الضوء على هذا المرض الذي يحتاج إلى مزيد من الوعي والبحث”.