بالصور.. لوسيد ترفع الستار عن مواصفات الفئة الأرخص لموديل اير الفاخر

تسعى شركة لوسيد للتوسيع والريادة في فئة السيارات الكهربائية الفاخرة ومنافسة تيسلا بشكل حقيقي في الأسواق العالمية.

وأزاحت العلامة الأمريكية مؤخراً الستار عن مواصفات وأسعار أرخص فئة في مجال موديل اير سيدان باسم “بيور”.

وستتواجد فئة بيور بنظام دفع خلفي أو كلي، وكشفت لوسيد بالفعل مسبقًا عن بعض مواصفات فئة بيور بالدفع الكلي، مثل قوة 480 حصان ومدى 660 كيلومتر لكل شحنة.

وستتميز فئة لوسيد اير بيور بمدى صافي 653 كيلومتر لكل شحنة، بقوة 430 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر، وتتسارع هذه الفئة من السكون إلى 96 كم\س في 4.4 ثانية.

وتعتمد فئة اير بيور الفاخرة على حزمة بطاريات المدى الطويل لعلامة لوسيد والمكونة من 18 وحدة مختلفة، وتدعم هذه الفئة الشحن فائق السرعة، ما يعني إمكانية شحن 322 كيلومتر من البطارية خلال ربع ساعة فقط.

وتستعد لوسيد لطرح موديل جرافيتي SUV الجديد كلياً قبل نهاية العام الجاري، بلغة تصميم مشابهة لسيارة اير سيدان، ونفس المحركات كذلك بقوة قصوى تصل إلى 1200 حصان للفئة الأعلى في المجال.

وتتميز فئة بيور بالدفع الخلفي بأنها أرخص من نسخة الدفع الكلي، إذ تبدأ أسعارها الأمريكية من 87,400 دولار قبل مصاريف الشحن، ما يعادل 327 ألف ريال، مقارنة بسعر فئة بيور بالدفع الكلي، والذي يبدأ من 92,900 دولار – 348 ألف ريال.