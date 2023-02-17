وثّق مقطع فيديو لسيدة تدخل بمركبتها إلى أحد المحلات في سوق الجامعيين بـ حائل، وتتسبب في خسائر مالية.
وسمع في المقطع صوت صاحب المحل يقول:” في اليوم الوطني أخسر 400 ألف بسبب حادث، واليوم التأسيس تدخل سيدة بمركبتها على المحل وتكسره .. الحمد لله إن ما كان فيه أشخاص، والله يعوضنا خير.”
والجدير بالذكر أن الفتاة جديدة في السواقة، وتسببت في خسائر مالية للمحل كثيرة.
متداول: حادث غريب..
سيدة تدخل بمركبتها إلى أحد المحلات في سوق الجامعيين بـ #حائل وصاحب المحل يوثق الأضرار #السعودية pic.twitter.com/AmJf1zOwD0
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 16, 2023
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