عثر فريق البحث السعودي على مجوهرات وأجهزة إلكترونية وأغراض ثمينة أخرى تحت المباني المنهارة في تركيا
وقام رجال البحث والإنقاذ السعودي بتسليم المجوهرات والأشياء الثمينة التي عثروا عليها تحت الأنقاض إلى القوات الأمنية.
وشهدت تركيا وسوريا زلزال مدمر في 6 فبراير، والذي دفن تحت أنقاضه 39 ألف ضحية بين البلدين، وأصاب وشرّد مئات الآلاف.
مجوهرات وأجهزة إلكترونية..
أغراض ثمينة يعثر عليها فريق البحث السعودي تحت المباني المنهارة في #تركيا..
شاهد كيف يتعامل معها#السعودية pic.twitter.com/hQW5dnUgjy
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 16, 2023
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