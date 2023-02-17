عثر فريق البحث السعودي على مجوهرات وأجهزة إلكترونية وأغراض ثمينة أخرى تحت المباني المنهارة في تركيا

وقام رجال البحث والإنقاذ السعودي بتسليم المجوهرات والأشياء الثمينة التي عثروا عليها تحت الأنقاض إلى القوات الأمنية.

وشهدت تركيا وسوريا زلزال مدمر في 6 فبراير، والذي دفن تحت أنقاضه 39 ألف ضحية بين البلدين، وأصاب وشرّد مئات الآلاف.