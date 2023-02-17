قام المحترف البرازيلي السابق في الدوري السعودي “إلتون خوسيه” بنشر مقطعًا لابنه وهو يردد النشيد الوطني السعودي.
وعلق خوسيه على المقطع قائلاً:” ابني ولد في السعودية، ترعرع هناك وفي يوم ما سيمثل الأخضر.”
يُذكر أن حساب المنتخب السعودي تفاعل مع مقطع الفيديو وقام بمشاركته.
المحترف البرازيلي السابق في الدوري السعودي "إلتون خوسيه" ينشر مقطعاً لابنه وهو يردد النشيد الوطني السعودي، ويعلق: ابني ولد في #السعودية، ترعرع هناك وفي يوم ما سيمثل #الأخضر.
وحساب المنتخب السعودي يتفاعل مع الفيديو pic.twitter.com/myDUUg2mev
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 16, 2023
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