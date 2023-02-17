قام المحترف البرازيلي السابق في الدوري السعودي “إلتون خوسيه” بنشر مقطعًا لابنه وهو يردد النشيد الوطني السعودي.

وعلق خوسيه على المقطع قائلاً:” ابني ولد في ⁧‫السعودية‬⁩، ترعرع هناك وفي يوم ما سيمثل ⁧‫الأخضر‬⁩.”

يُذكر أن حساب المنتخب السعودي تفاعل مع مقطع الفيديو وقام بمشاركته.