الفحص الدوري لمركبات الأجرة والحافلات يجرى بعد سنتين من ترخيص السير

أفاد الحساب الرسمي للفحص الفني الدوري للمركبات، المعتمد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بأن المدة المعتمدة لإجراء الفحص للمركبات لأول مرة، تختلف باختلاف المركبات وأنواع تسجيلها.

وأوضح أنه يجري الفحص الفني للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة ثم تفحص سنوياً.

بينما مركبات الأجرة والنقل العام والحافلات العامة يجري الفحص لها بعد سنتين ومن ثم سنوياً، علماً أن محطات الفحص تستقبل أي مركبة يرغب صاحبها بفحصها والاطمئنان عليها بأي وقت.

وأكد أنه يحق لمالك المركبة فرصتين لإعادة الفحص، ففي حال عدم الاجتياز تعاد المركبة للفحص في مدة أقصاها 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول، ويتم تحصيل رسوم مخفضة وهي 37.95 ريال يشمل القيمة المضافة، وفي حال زيارة الفحص بعد انتهاء 14 يوماً فيتم احتساب قيمة الفحص الأصلية.