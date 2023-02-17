كشف خبراء تغذية عن فوائد عدد من الأطعمة الصحية للبشرة، حيث تمدها بالعناصر الأزمة التي تجعلها أكثر نعومة ونضارة ونقاء، كما تساعد في عدم تراكم الترسبات الدهنية والمواد الضارة على سطح الجلد.

وأبرز الأغذية المفيدة في الحصول على بشرة أكثر صحة ونضارة:

الأفوكادو

تعتبر هذه الفاكهة غنية بالدهون الصحية ذات التأثير الإيجابي على البشرة، والتي تساعد في الحفاظ على مرونة وترطيب الجلد.

الجوز

يُعزز حماية الجلد من الالتهابات، لاحتوائه على الأحماض الدهنية الأساسية وأوميغا 6، كما أنه مصدر جيد للزنك الذي يكافح الالتهابات.

البطاطا الحلوة

تعمل على وقاية البشرة من أشعة الشمس الضارة، لاحتوائها على كمية وفيرة من مادة البيتا كاروتين التي تحمي خلايا الجلد من الجفاف والتجاعيد.

البروكلي

يحمي البشرة من الأكسدة المُسببة لجفاف البشرة وتجعدها، لاحتوائه على فيتامينات E وC والزنك.

الشوكولاتة الداكنة

تساعد في الحصول على بشرة رطبة وأقل حساسية لحروق الشمس، حيث يحتوي مسحوق الكاكاو على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة.