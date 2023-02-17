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الجمعة17 فبراير

رئيس رابطة الدوري الإسباني: من المتأخر جدًا معاقبة برشلونة

منذ 19 دقيقة
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أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنه من المتأخر جدًا معاقبة برشلونة؛ بسبب مدفوعاته إلى شركة مملوكة إلى مسؤول رفيع المستوى بلجنة الحكام الإسبانية رغم أن المسألة قد تصل إلى “المستوى الجنائي”.

وقالت مصادر صحفية:” أن برشلونة وجه المدفوعات بين عامي 2016 و2018 إلى شركة خوسيه ماريا إنريكيز نجريرا الذي كان نائباً لرئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني في هذا الوقت.”

فيما أكد مدعون في إسبانيا التحقيق في مدفوعات بحوالي 1.4 مليون يورو (1.49 مليون دولار) أجراها النادي الكتالوني.

وقال برشلونة:” أنه استأجر خدمات مستشار خارجي” لإمداده “بتقارير فنية متعلقة بالتحكيم الاحترافي” لافتًا أن هذا إجراء شائع بين أندية كرة القدم المحترفة”.

وأفاد تيباس أمس الخميس بأنه من الواضح أن هذه الخدمات “لم يجب تقديمها أبدا”، مُشدد على أنه “ليس من الممكن فرض عقوبات انضباطية على برشلونة” بسبب قانون التقادم.

وقال :” مرت خمس سنوات وهذا النوع من العقوبات ينتهي بعد ثلاث سنوات.”

 

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