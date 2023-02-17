كشف البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق أحد المشروعات بمكة المكرمة.

ونصح البرنامج ملاك هذه العقارات بضرورة مراجعة مكتبه المجاور لمبنى الغرف التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

وطالب البرنامج ملاك العقارات بإحضار مجموعة من الوثائق وهي، صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة، مع إحضار الأصل للمطابقة، إلى جانب وكالة سارية المفعول مع نسخة من الهوية الوطنية للوكيل في حال وجود وكيل.

ومن جانبه، أشار إلى ضرورة إحضار نسخة من حفيظة نفوس المالك إذا اعتمد في صك ملكية أو حجة استحكام العقار، بالإضافة إلى صورة من إثباتات ملكية العقار (صك وحجة استحكام) وأصل للمطابقة، وصورة من صك حصر الإرث للورثة والأصل للمطابقة.