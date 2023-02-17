إنفانتينو: الإنجاز الذي حققته الكرة السعودية والهلال يعكس عملًا قويًا واحترافيًا

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن الإنجاز الذي حققته الكرة السعودية و فريق الهلال في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد يعكس عملًا قويًا واحترافيًا، إلى جانب الشغف والاهتمام بأدق التفاصيل.

ونشر حساب نادي الهلال عبر تويتر، نص برقية تهنئة أرسلها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إلى رئيس الهلال فهد بن سعد بن نافل، يهنئه فيها على حصول الزعيم على وصافة أندية العالم.

وأكد إنفانتينو على أن هذا الإنجاز يدل على وجود عمل جاد واحترافي من جانب مجلس إدارة النادي وفريق الكرة ككل.