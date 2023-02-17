الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة17 فبراير

إنفانتينو: الإنجاز الذي حققته الكرة السعودية والهلال يعكس عملًا قويًا واحترافيًا

منذ 28 دقيقة
0
تابعوا صدي على

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن الإنجاز الذي حققته الكرة السعودية و فريق الهلال في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد يعكس عملًا قويًا واحترافيًا، إلى جانب الشغف والاهتمام بأدق التفاصيل.

ونشر حساب نادي الهلال عبر تويتر، نص برقية تهنئة أرسلها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إلى رئيس الهلال فهد بن سعد بن نافل، يهنئه فيها على حصول الزعيم على وصافة أندية العالم.

وأكد إنفانتينو على أن هذا الإنجاز يدل على وجود عمل جاد واحترافي من جانب مجلس إدارة النادي وفريق الكرة ككل.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

إنفانتينو: الإنجاز الذي حققته الكرة السعودية والهلال يعكس عملًا قويًا واحترافيًا

إنفانتينو: الإنجاز الذي حققته الكرة السعودية والهلال يعكس عملًا قويًا واحترافيًا

منذ 28 دقيقة
0
خطيب المسجد الحرام: المثلية والتحرر الجنسي سبب في معاناة البشرية والكوارث

خطيب المسجد الحرام: المثلية والتحرر الجنسي سبب في معاناة البشرية والكوارث

منذ 38 دقيقة
0
1196
بوسكيتس يقترب من نادي النصر

بوسكيتس يقترب من نادي النصر

منذ 43 دقيقة
0
1334
بدء إجراءات نزع ملكية عقارات ضمن نطاق أحد المشروعات بمكة المكرمة

بدء إجراءات نزع ملكية عقارات ضمن نطاق أحد المشروعات بمكة المكرمة

منذ 47 دقيقة
0
1332
رئيس رابطة الدوري الإسباني: من المتأخر جدًا معاقبة برشلونة

رئيس رابطة الدوري الإسباني: من المتأخر جدًا معاقبة برشلونة

منذ 57 دقيقة
0
1233