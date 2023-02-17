قدّم البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، اعتذاره عن تصرفه “غير اللائق” عقب استبداله خلال لقاء مانشستر يونايتد، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

وقال رافينيا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “أنتهز هذه الفرصة لأعتذر للجميع، لفيران والمدرب والفريق والجماهير”.

وأضاف : “في بعض الأحيان نريد مساعدة الفريق، وأعلم أنني ارتكبت خطأ ولن يحدث مرة أخرى، فنحن بشر، وكان مجرد رغبة في الفوز”.

وتابع: “المدرب يعلم أن هذا يحدث، لكن في بعض الأحيان لا نتحكم في مشاعرنا، وسأطلب العفو من الفريق مرة أخرى غدًا، وأعتذر عن كل ما حدث”.

واختتم حديثه قائلاً:” بالأمس قلت إنها ستكون مباراة رائعة، ولن يندم أي شخص سيحضر إلى الملعب، وكانت مواجهة رائعة، ودعونا نرى ما سيحدث في لقاء الإياب”

يُذكر أن المدرب تشافي هيرنانديز، قرر استبدال رافينيا في الدقيقة 83، وأشرك فيران توريس بدلاً منه، خلال لقاء مانشستر يونايتد، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو، والتقطت العدسات، رافينيا وهو ينفجر غضبًا على دكة بدلاء البارسا، وبدأ في ركل المقاعد بشكل قوي اعتراضًا على قرار تشافي.