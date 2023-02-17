طرحت شركة Apple تحديثا جديدا لنظام التشغيل iOS 16 لتصحيح عيوب أمنية في نظامها أدرجت الآن في قائمة تحذير الأمن الداخلي.

وأصدرت الشركة بيانا يحث المستخدمين على التحديث إلى iOS 16.3.1 ، مؤكدة أنه في حال عدم التحديث يمكن للمهاجمين استغلال نقاط الضعف هذه للسيطرة على جهاز غير محدث، مبينة أن التحديث يشمل جميع أجهزة Apple – iPhone و Mac و iPad.

كما تكمن إحدى المشكلات في Webkit، وهو محرك متصفح سفاري سمح للقراصنة بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على جهاز آيفون وتعتقد شركة آبل أنه تم القيام بذلك.

فيما قد يسمح الخلل الأمني الثاني في Kernel للمهاجم بالاستيلاء على الامتيازات، لكن أبل لا تدرك إن كان قد تم استخدام هذا العيب أم لا حتى الآن.

وأشارت آبل إلى أن نظام التشغيل المحدث متاح فقط لطرازات iPhone 8 وما بعده، حيث يتضمن تحديث iOS 16.3.1 إصلاحات متعددة للأخطاء، ومعالجة المشكلات مع iCloud و Siri، إلى جانب المزيد من تحسينات اكتشاف الأعطال.