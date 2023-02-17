يمكن إبطاء عملية الشيخوخة والحفاظ لأطول فترة ممكنة على شباب البشرة، عن طريق الكولاجين؛ حيث أنه هو المُنقذ المعزز لجميع مخاوف التجاعيد، وفيما فيما يلي خمس طرق فعالة لتعزيز الكولاجين:

1. المنتجات بحمض الهيالورونيك:

تعد إحدى الطرق لجلب حمض الهيالورونيك إلى حياتك هي اختيار الأمصال والكريمات التي تحتوي على هذا المكون، بجانب الأطعمة الوفيرة في الأحماض الأمينية (مثل الفاصوليا والخضروات الجذرية وفول الصويا) و يمكن أن تحصل أيضا على جرعة من حمض الهيالورونيك.

2. فيتامين «سي»

وجد في دراسة أن فيتامين «ج» يلعب دوراً مهماً في حماية صحة الجلد وخلق المزيد من الكولاجين في الجسم، ويمكنكِ استهلاكه من خلال الأطعمة الطبيعية٬ وأيضاً تجربة المنتجات المصنوعة من فيتامين «سي».

3. جل الصبار

تحفز الألوفيرا الموجودة في الصبار الخلايا على النمو مما يقلل من ظهور التجاعيد، ويمكنك إما اختيار تطبيق جل الألوفيرا مباشرة على بشرتك أو استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي عليه.

4.مضادات الأكسدة

يستخدم جسمكِ مضادات الأكسدة لحماية نفسه من الجذور الحرة، لكن ما الجذور الحرة، هي جزيئات غير مستقرة تضر الجسم، وعلى الرغم من أن مضادات الأكسدة لا يمكن أن تساعد في إنتاج الكولاجين، إلا أنها تحمي الكولاجين في الجسم، مما يسمح لهم بالقيام بعملهم.

5. الريتينول

يعتبر عنصر شائع في منتجات العناية بالبشرة، نوع من مضادات الأكسدة، المشتقة من فيتامين «أ»، يشيع استخدامه لزيادة مستويات الكولاجين في الجلد.