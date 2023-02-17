حكى المحامي محمد الضبعان، قصة امرأة سرقت 250 مليون ريال من خالها باستخدام أخطر ورقة قانونية ملزمة ماليا بعد أن شاركها رسالة نصية.

وقال الضبعان خلال برنامج النقطة العمياء ” القصة باختصار أن أحد رجال الأعمال ورث مبلغ كبير، وابنة شقيقته طلبت منه أن يعطيها رقم سري لتغيير كود، وتم تغيير رقم الجوال الموجود في أبشر، وبدأوا في إصدار سندات تنفيذية عليه بأكثر من 250 مليون ريال وجميعها نفذت خلال أقل من أسبوع”.

وأضاف :” رجل الأعمال لم يعِ أنه لا يجب أن يعطي الرقم السري لأي شخص إلا عندما يتأكد لماذا طلب الرقم السري، والخدمة المطلوبة “، لافتا إلى أن التقنية تعطي اليوم رسائل مسبقة على ماذا تريد.