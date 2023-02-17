قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، علي الغامدي، إن اللائحة المتعلقة بالضوضاء حددت الانشطة المستثناة من العقوبات وهي مكبرات صوت المساجد، وفعاليات الترفيه، والسكك الحديدية والإنذارات.

وأضاف أنه يمكن التبليغ عن أي شخص يقوم برفع الصوت عن طريق المكبرات حتى أثناء تجوله بالسيارة، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج النقطة العمياء المذاع على “قناة السعودية”.

ونوه بأن تقديم البلاغات يكون من خلال الاتصال الرقم الموحد لاستقبال بلاغات المركز الوطني للالتزام البيئي988.

#النقطة_العمياء | م.علي الغامدي: يمكنك التبليغ عن أي شخص يقوم برفع الصوت عن طريق المكبرات حتى أثناء تجوله بالسيارة.#قناة_السعودية | @salahalghaydan pic.twitter.com/h00M5zUbFz — قناة السعودية (@saudiatv) February 16, 2023