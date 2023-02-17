أتاح بنك التنمية الاجتماعية، استقبال طلبات التقديم على منتج تمويل الأسرة، بعد توقف المنتج لنحو 3 أشهر.

ويستهدف منتج تمويل الأسرة، الأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة حيث يصل سقف التمويل في المنتج إلى 100 ألف ريال في حال عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقاً.

وبحسب النظام تصل مدة التمويل إلى 5 سنوات، إضافة إلى طريقة السداد بشكل شهري ودون رسوم إدارية، ويتميز المنتج بالإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا سمح الله حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

ويشترط للتقديم على المنتج، أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة، وأن لا يزيد الدخل الشهري على 14,500 ريال، وأن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3000 ريال، ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.

كما يشترط أن يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره 24 عاماً ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والفتاة ما لم تكن موظفة أو متزوجة، إضافة إلى أنه يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر.